بالفيديو: بعد اجتماع قصر السلام... إليكم المقررات

2019-11-11 | 13:38 0 مشاهدة مخرجات اجتماع قصر السلام: الاحتجاجات السلمية هي حركة اصلاحية مشروعة. ويجب رفض استخدام العنف المفرط. رغم ذلك، ثمة جماعات خارجة عن القانون تقوم بحالات اختطاف ضد ناشطين، وسيحال للقضاء العادل كل من تثبت عليه جرائم جنائية. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، شاهدوا الفيديوغراف المرفق.

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