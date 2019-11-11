تحقيق النزاهة بالديوانية تقرر توقيف مقرر لجان التعويضات لقيامه بـ'التلاعب والابتزاز'

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن محكمة تحقيق النزاهة في الديوانية قررت توقيف مقرر لجان التعويضات لقيامه بـ"التلاعب والابتزاز". وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة تحقيق النزاهة في الديوانية قررت توقيف مقرر لجان التعويضات". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك جاء بسبب "قيامه (مقرر لجان التعويضات) بالتلاعب بمعاملات المواطنين وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية".



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