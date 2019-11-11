شاب ينهي حياته و يشنق نفسه في بث مباشر على 'فيسبوك'

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول "حاصل على دبلوم" - مقيم بدائرة القسم- متوفى صحبة شقيقه عامل ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيقه بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.



وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلق فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى، وأشار شقيقه إلى أنه معتاد على تعاطي مخدر "الإستروكس".