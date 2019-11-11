شاب ينهي حياته و يشنق نفسه في بث مباشر على 'فيسبوك'

حالة من الصدمة انتابت الجميع وهزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن أقدم شابًا مصريًا على الانتحار بشنق نفسه وبث الواقعة مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيقه بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.
وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلق فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى، وأشار شقيقه إلى أنه معتاد على تعاطي مخدر "الإستروكس".
وحذفت مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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