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اطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني ببغداد

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أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع وبكشل المتقطع في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب اطلقت القنابل المسيلة في ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية مستمر وبشكل متقطع.

وأضاف المصدر، أن اعدادا من المتظاهرين يتحصنون وراء الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية للفصل بين ساحتي الخلاني والتحرير، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية يهدف الى تفرقة المتظاهرين وارجاعهم الى ساحة التحرير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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