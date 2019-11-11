اطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني ببغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع وبكشل المتقطع في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر، أن اعدادا من المتظاهرين يتحصنون وراء الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية للفصل بين ساحتي الخلاني والتحرير، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية يهدف الى تفرقة المتظاهرين وارجاعهم الى ساحة التحرير.
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