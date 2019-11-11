اطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب اطلقت القنابل المسيلة في ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية مستمر وبشكل متقطع.

وأضاف المصدر، أن اعدادا من المتظاهرين يتحصنون وراء الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية للفصل بين ساحتي الخلاني والتحرير، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية يهدف الى تفرقة المتظاهرين وارجاعهم الى ساحة التحرير.