تواصل جموع المتظاهرين احتجاجاتها في ساحة التحرير ومحيطها في بغداد، اذ حاول بعض المتظاهرين اسقاط الكتل الكونكريتية التي نصبت في ساحة الخلاني، الامر الذي حدا بالقوات الامنية الى استخدام القنابل المسيلة للدموع. وسقط سبعة عشر متظاهرا اثر الاختناق بالغاز المسيل، حيث عولجت بعض تلك الحالات باللحظة، فيما نقلت حالات اخرى الى المستشفى.
فيما اقدمت القوات الامنية على قطع الطريق من ساحة الخلاني باتجاه التحرير بالكتل الكونكريتية، بغية عزل المتظاهرين في الساحة الرئيسة التي بدأت فيها التظاهرات، الا وهي ساحة التحرير.
وفي حصيلة جديدة لضحايا احداث التظاهرات، بينتها المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، سجلت استشهاد ثلاثمئة وواحد متظاهر، فيما تجاوزت اعداد المصابين الخمسة عشر الف مصاب ما بين حالات الاختناق والاصابات المباشرة بالقنابل المسيلة للدموع.
وبالرغم من تلك الاحداث في التظاهرات وما رافقتها من مصادمات مع القوات الامنية، تستمر المطالب الشعبية بتعديل الدستور وشكل النظام السياسي للبلاد، والارتقاء بالنواحي الامنية والاقتصادية والخدمية.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أكثر من 300 شهيد و15 الف مصاب حصيلة أحداث التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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