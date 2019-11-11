بالفيديو: أكثر من 300 شهيد و15 الف مصاب حصيلة أحداث التظاهرات

ولم تكن هذه المحاولة الاولى للمتظاهرين لإسقاط الكتل الكونكريتية في ساحة الخلاني، اذ تم اسقاط عدد من الكتل يوم السبت لتضطر القوات الامنية للتدخل بمنع اسقاطها عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين وابعادهم.فيما اقدمت القوات الامنية على قطع الطريق من ساحة الخلاني باتجاه التحرير بالكتل الكونكريتية، بغية عزل المتظاهرين في الساحة الرئيسة التي بدأت فيها التظاهرات، الا وهي ساحة التحرير.

وفي حصيلة جديدة لضحايا احداث التظاهرات، بينتها المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، سجلت استشهاد ثلاثمئة وواحد متظاهر، فيما تجاوزت اعداد المصابين الخمسة عشر الف مصاب ما بين حالات الاختناق والاصابات المباشرة بالقنابل المسيلة للدموع.



وبالرغم من تلك الاحداث في التظاهرات وما رافقتها من مصادمات مع القوات الامنية، تستمر المطالب الشعبية بتعديل الدستور وشكل النظام السياسي للبلاد، والارتقاء بالنواحي الامنية والاقتصادية والخدمية.

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