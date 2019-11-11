بالوثائق.. مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اعدته رئاسة الجمهورية

تنشر الخليج 365، القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب . القانون:



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