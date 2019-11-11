فيديو يهزّ الولايات المتحدة... معلمة تضرب طالبة بطريقة وحشية!

وذكر مكتب مقاطعة هايس في الولاية أن معلمة بديلة تواجه تهمة الاعتداء بعد أن ضربت طالبة في مدرسة ليمان الثانوية في تكساس يوم الجمعة الماضية.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تسجيله من قبل طلاب آخرين داخل الصف، المعلمة وهي تكيل الضربات للفتاة في وجهها قبل إلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية.



ولاحقا، قامت شرطة الولاية باعتقال المعلمة وتدعى تيفاني شادل لانكفورد (32 عاما)، فيما اتخذت المدرسة قرارا بفصلها من العمل بعد الواقعة، كما جرى تم نقل الطالبة للمستشفى.

وقالت مديرة المدرسة، كارين زونيغا، في بيان: "تحت أي ظرف من الظروف. لن يتم التغاضي عن هذا السلوك في مدرسة ليمان الثانوية. نحن نأخذ سلامة وأمن طلابنا على محمل الجد. لقد اتخذنا إجراءات سريعة عندما وقع هذا الحادث وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية طلابنا".