أفاد مصدر نيابي، اليوم الاثنين، بانتخاب محمد تميم نائباً لرئيس لجنة التعديلات الدستورية، وصائب خدر مقرراً للجنة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "انتخاب النائب محمد تميم نائباً لرئيس لجنة التعديلات الدستورية، والنائب صائب خدر مقرراً للجنة". وانتخبت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، النائب فالح الساري رئيساً لها، وفقاً لمصدر برلماني.



يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر. يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب محمد تميم نائباً لرئيس لجنة التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.