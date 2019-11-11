محافظ الديوانية يعفي مدير تربية المحافظة من منصبه

قرر محافظ الديوانية، اليوم الاثنين، اعفاء مدير تربية المحافظة من منصبه، عازيا القرار الى وجود "شبهات فساد".

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان، في حديث لـ الخليج 365، إنه قرر اعفاء مدير التربية بالمحافظة عقيل الجبوري لوجود شبهات فساد. وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان، في حديث لـ الخليج 365، إنه قرر اعفاء مدير التربية بالمحافظة عقيل الجبوري لوجود شبهات فساد. وأوضح المحافظ، أنه كلف المعاون علي هويدي وكالة، مشيرا في ذات الوقت الى إعفاء ستة مدراء أقسام أيضا متهمون بالفساد في التربية.

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