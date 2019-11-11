النصر يجدد تأكيده على المضي باستجواب عبد المهدي

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ائتلاف النصر عقد، مساء أمس الأحد، اجتماعاً برئاسة (رئيس الائتلاف) حيدر العبادي لمناقشة الأوضاع التي تشهدها البلد والحراك الجماهيري ومطالب المتظاهرين".وأضاف البيان، أن "الائتلاف جدد تأكيده على المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب وأهمية تحديد موعد للاستجواب"، مبيناً أن "الائتلاف انتقد غياب الرؤية الحكومية الفاقدة للحلول بل أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها هي من تعقد الأوضاع".

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "مباحثات الكتل السياسية والتأكيد على مبادرة النصر التي طرحها العبادي في بداية الشهر الماضي"، مبدياً "تخوفه من حصول مزيد من الانهيارات بسبب سياسات الحكومة".



ورفض الائتلاف "استخدام القوة التي أوقعت العديد من الضحايا وسياسة قمع الحريات والاعتقالات والخطف وكذلك معرفة المتسببين بالقتل الذي جرى بواسطة القناصين واستخدام النار المباشر".

وانتقد النصر "عملية الابتزاز للحكومة واستغلال الاوضاع الحالية لتمرير ما يريدوه والحصول على مكاسب".

وتابع، أن "المجتمع الدولي يريد مساعدة العراق وما تقوم به الحكومة الحالية يعطي نظرة سلبية عن البلد حيث قامت الحكومة السابقة بإجراءات كبيرة لعودة العراق للمجتمع الدولي".

وكان ائتلاف النصر أكد، الخميس (31 تشرين الأول 2019)، مضيه باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتجاه سحب الثقة من حكومته، مهدداً باستقالة جماعية لنوابه في حال عدم العمل بمبادرته بشأن الأزمة الحالية.