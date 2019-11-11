ممثلة الامم المتحدة في العراق تزور النجف اليوم للقاء السيستاني

كشف مصدر محلي في النجف، الاثنين، ان ممثلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق جينين بلاسخارت ستزور النجف اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ممثلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق جينين بلاسخارت ستزور النجف اليوم للقاء المرجع الديني علي السيستاني".
واضاف المصدر ان "بلاسخارت ستبحث مع السيستاني الاوضاع التي يشهدها العراق وخاصة التظاهرات".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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