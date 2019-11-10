الزرفي: انتخابات مجالس المحافظات ستلغى بموجب التعديلات الدستورية

رأى النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي، الأحد، أن مجالس المحافظات ستلغى بموجب التعديلات الدستورية التي طالب بها المتظاهرين، فيما أشار الى أن اللجنة المكلفة ستمضي بتعديل بعض الفقرات لانه من الصعوبة تعديل الدستور باكمله.
وقال الزرفي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "النظام البرلماني ناجح في الدول لكننا افسدنا تجربته في العراق"، لافتا الى أن "انتخابات مجالس المحافظات ستلغى بموجب التعديلات الدستورية التي طالب بها المتظاهرين".
وأكد الزرفي، أن "ليس من الصعب ايجاد بديل لعبد المهدي كم يشاع، ولماذا اقالته تؤدي للفوضى؟"، مناشدا، القوى السياسية بـ"الكشف عن المؤامرة التي يتحدثون عنها".
وأكد الزرفي، أن "ليس من الصعب ايجاد بديل لعبد المهدي كم يشاع، ولماذا اقالته تؤدي للفوضى؟"، مناشدا، القوى السياسية بـ"الكشف عن المؤامرة التي يتحدثون عنها".
وأضاف الزرفي، "ليس هناك اي حساسية داخل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور"، لافتا الى أن "اللجنة المكلفة ستمضي بتعديل بعض الفقرات لانه من الصعوبة تعديل الدستور باكمله".
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