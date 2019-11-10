سائرون: ماضون باجراءات استجواب رئيس الوزراء

أكد المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية حمد الركابي، الأحد، أن الكتلة ماضية بإجراءات استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال الركابي في حديث لـ الخليج 365، إن"الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي باجراءات استجواب رئيس الوزراء وفق الاطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلية لمجلس النواب". وأضاف أن "مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة ولا يمكن ان نساوم أبداً على الثوابت الوطنية والانسانية".

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