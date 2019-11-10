الحكيم: ما يجري من خطوات إصلاحية جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، ما يجري من خطوات إصلاحية بأنها جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها البلاد اتت بثمارها من خلال الصعقة الايجابية التي ولدتها في جسد السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفعتها الى اليقظة وعدم المراهنة على صبر الشعب وحاجته الماسة لحياة حرة كريمة".



وأضاف أن "كل مايجري اليوم، من خطوات اصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية انما جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين واصواتهم العالية وصبرهم وثباتهم في ساحات التظاهر، من هنا نتقدم بالشكر والامتنان لكل مواطن متظاهر وطني سلمي رفع صوته وشعاره وطالب بحقه المضيع جراء الفساد والمناكفات السياسية".



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