مكتب السيستاني يصدر بياناً بشأن 'اتفاق مزعوم' لبقاء الحكومة وانهاء الاحتجاجات

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، السبت، بياناً بشأن "اتفاق مزعوم" لبقاء الحكومة وانهاء الاحتجاجات، نافياً أن تكون المرجعية طرفاً في هذا الاتفاق.
وأكّد المصدر، ان "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".
وأوضح، أن "كل ما يُنسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والاطراف ولا أساس له من الصحّة".
وفيما يتعلّق بما لوحظ مؤخّراً من حمل صور السيد من قبل بعض العناصر الأمنية ورفعها في بعض الاماكن العامّة، أكد المصدر أن "السيد لا يرضى بذلك كما سبق توضيحه أكثر من مرّة. فيُرجى من محبّيه الكفّ عن ذلك".
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