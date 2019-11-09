مكتب السيستاني يصدر بياناً بشأن 'اتفاق مزعوم' لبقاء الحكومة وانهاء الاحتجاجات

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تعليقاً على ما نشرته بعض وكالات الأنباء نقلاً عن مصادر سياسية بشأن الاحتجاجات الجارية، نفى مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف أن تكون المرجعية الدينية العليا طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وانهاء الاحتجاجات الجارية".وأكّد المصدر، ان "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".

وأوضح، أن "كل ما يُنسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والاطراف ولا أساس له من الصحّة".

وفيما يتعلّق بما لوحظ مؤخّراً من حمل صور السيد من قبل بعض العناصر الأمنية ورفعها في بعض الاماكن العامّة، أكد المصدر أن "السيد لا يرضى بذلك كما سبق توضيحه أكثر من مرّة. فيُرجى من محبّيه الكفّ عن ذلك".

