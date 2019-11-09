المتحدث باسم الصدر: ما يجري من مجازر ضد المتظاهرين ببغداد والبصرة جريمة كبرى

وصف الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ما يجري من "مجازر" ضد المتظاهرين في بغداد والبصرة بـ"جريمة كبرى".
وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما يجري من مجازر ضد المتظاهرين في بغداد والبصرة بالامس جريمة انسانية كبرى".
وأضاف "كأنها تحدي للتوصيات التي جاءت من المرجعية ومن المؤسسات الدولية بعدم التعرض لارواح المتظاهرين من قبل الحكومة".
وفي رده على سؤال بشأن الانباء عن لقاء الصدر بقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، نفى العبيدي هذه الانباء.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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