نائب عن سائرون: ماضون باستجواب الحكومة وسحب الثقة عنها

أعلن النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، السبت، أن تحالفه ماضِ باستجواب الحكومة وسحب الثقة عنها.
وبشأن قانون التقاعد الموحد، أكد النائب عن تحالف سائرون، أن "القانون شمل جميع الدرجات"، مبيناً أن "بعض المتقاعدين كانوا يتقاضون 400 او 500 الف دينار وسيكون أقل راتب لهم 600 ألف دينار ويصل الى مليونين واكثر".
وأوضح أنه "تم جمع تواقيع على قطع رواتب الاجهزة القمعية وحمايات النظام السابق، وهذا رأي أغلب أعضاء مجلس النواب".
وأشار العقابي، إلى أن "تحالف سائرون يؤيد ان يكون قانون الانتخابات عدة دوائر وليس دائرة واحدة"، مبيناً أنه "تقرر خفض سن الترشيح الى 18 عاماً".
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