طهران: الرحلات الايرانية مستمرة الى العراق ولا تواجه مشكلة بمطاري بغداد والنجف

ونقلت وكالة "فارس" عن زادة قوله، إن "الرحلات الجوية الايرانية مازالت مستمرة الى العراق"، مبيناً أن "شركات الطيران تسير في الوقت الحاضر رحلات جوية الى العتبات المقدسة انطلاقا من ايران".

وأضاف أن "حجم هذه الرحلات مرتبط بحجم الطلب من قبل المسافرين، وقد انخفض هذا الطلب الى حد ما"، مبيناً أنه "من وجهة نظر منظمة الطيران الايرانية لا توجد اية مشكلة للرحلات الجوية في مطاري النجف وبغداد".



وأشار المتحدث باسم منظمة الطيران الايرانية الى "بروز بعض الاضطرابات في العراق"، مؤكداً أنه "رغم ذلك لم يكن لمنظمة الطيران اي طلب من شركات الطيران لوقف الرحلات الجوية، وفي الوقت الحاضر يتم تسيير هذه الرحلات وفقا لطلب المسافرين".