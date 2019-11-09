طهران: الرحلات الايرانية مستمرة الى العراق ولا تواجه مشكلة بمطاري بغداد والنجف

أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني في إيران رضا جعفر زادة، السبت، أن الرحلات الجوية الايرانية مستمرة الى مدينتي بغداد والنجف بالعراق، وتنطلق الرحلات حسب طلب المسافرين.
وأضاف أن "حجم هذه الرحلات مرتبط بحجم الطلب من قبل المسافرين، وقد انخفض هذا الطلب الى حد ما"، مبيناً أنه "من وجهة نظر منظمة الطيران الايرانية لا توجد اية مشكلة للرحلات الجوية في مطاري النجف وبغداد".
وأشار المتحدث باسم منظمة الطيران الايرانية الى "بروز بعض الاضطرابات في العراق"، مؤكداً أنه "رغم ذلك لم يكن لمنظمة الطيران اي طلب من شركات الطيران لوقف الرحلات الجوية، وفي الوقت الحاضر يتم تسيير هذه الرحلات وفقا لطلب المسافرين".
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