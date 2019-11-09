الدفاع المدني يكافح حريقاً اندلع داخل عمارة في ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن الدفاع المدني كافح حريقاً اندلع داخل عمارة في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تكافح الآن، حادث حريق اندلع داخل عمارة الطابق الاول محلات والثاني مخازن ضمن ساحة الخلاني وسط بغداد". وأضاف أن "الفرق لاقت صعوبة في عمليات الاخماد نتيجة القنابل المسيلة للدموع وكثافة المتظاهرين".



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