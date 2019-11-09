مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل

رفع مجلس النواب، السبت، جلسة المجلس التي عقدت اليوم الى الاثنين المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة المجلس التي عقدت اليوم الى يوم الاثنين المقبل".
وانهى مجلس النواب، اليوم البست، تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، فضلا عن الانتهاء من تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤، واحالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي، وصوت على اضافة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول اعماله.
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