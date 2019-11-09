رئيس البرلمان يوجه بمخاطبة امانة مجلس الوزراء للاسراع في ارسال الموازنة

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، بمخاطبة امانة مجلس الوزراء للاسراع في ارسال الموازنة، وفيما أكد رفضه لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، اشار الى قرب اطلاق مبادرة وطنية بشأن مطالب المتظاهرين. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان اليوم، "وجهنا الامانة العامة للمجلس بمخاطبة الامانه العامة لمجلس الوزراء بالتأكيد على الاسراع في ارسال الموازنة العامة الاتحادية". وأضاف "نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وحماية السلميين"، مؤكداً بالقول "سنطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها وإشراك الامم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي".



وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الـ12 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 232 نائباً.

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