زوجة مدير الآليات بمجلس ديالى تنفي هروبهما للخارج وتؤكد: قدمنا اجازة رسمية

وقالت ناجي في حديث لـ الخليج 365، :"لم نهرب أنا وزوجي إلى الخارج بل قدّمنا إجازة رسمية إلى نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جرمط بتاريخ 27/ 10/ 2019 أي قبل قرار هيئة النزاهة".

وأضافت ناجي، التي تشغل منصب مدير شؤون المواطنين في مجلس ديالى، :"اتيت إلى تركيا لغرض العلاج من مرض مجهول، وكل موظفي واعضاء ورئيس مجلس ديالى يعرفون بهذا الموضوع".



وأوضحت، أن "الآخرين يعرفون بنزاهتي وزوجي لا دخل له بملفات الفساد".

وكان النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي قد أعلن في وقت سابق من، اليوم السبت، إن مدير الآليات في مجلس المحافظة "هرب" برفقة زوجته إلى "جهة مجهولة" بعد صدور أمر استقدام من هيئة النزاهة بحق رئيس وأعضاء المجلس.

