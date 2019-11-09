نفت زوجة مدير الآليات بمجلس محافظة ديالى شهباء ناجي، السبت، هروبهما الى الخارج، فيما أكدت أنهما قدما اجازة رسمية.
وأضافت ناجي، التي تشغل منصب مدير شؤون المواطنين في مجلس ديالى، :"اتيت إلى تركيا لغرض العلاج من مرض مجهول، وكل موظفي واعضاء ورئيس مجلس ديالى يعرفون بهذا الموضوع".
وأوضحت، أن "الآخرين يعرفون بنزاهتي وزوجي لا دخل له بملفات الفساد".
وكان النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي قد أعلن في وقت سابق من، اليوم السبت، إن مدير الآليات في مجلس المحافظة "هرب" برفقة زوجته إلى "جهة مجهولة" بعد صدور أمر استقدام من هيئة النزاهة بحق رئيس وأعضاء المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة مدير الآليات بمجلس ديالى تنفي هروبهما للخارج وتؤكد: قدمنا اجازة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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