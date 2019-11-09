البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

أفاد مصدر برلماني، السبت، بان مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى، اليوم، تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية".
وكان مصدر برلماني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بأن مجلس النواب بصدد القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.
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