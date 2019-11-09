بالوثيقة.. الاتحاد العربي يقرر نقل مباراة الشرطة ونواذيبو الموريتاني الى خارج العراق

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2019-11-09 | 14:58
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قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، نقل مباراة الاياب بين الشرطة ونواذيبو الموريتاني الى خارج العراق ضمن منافسات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الابطال.
ومن المقرر ان يقدم نادي الشرطة طلباً لإقامة المباراة على ملعب فرانسوا حريري في أربيل وفي حال لم يوافق الاتحاد العربي، فإن الشرطة سيحدد ملعبه خارج العراق.
وكانت مباراة الذهاب في موريتانيا، قد انتهت بفوز الشرطة بهدف دون رد.
يذكر ان المباراة ستقام في الـ26 من شهر تشرين الثاني الجاري.
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