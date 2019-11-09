بالوثيقة.. الاتحاد العربي يقرر نقل مباراة الشرطة ونواذيبو الموريتاني الى خارج العراق

وارسل الاتحاد العربي كتاباً الى نادي الشرطة، يطالب فيه بتغيير ملعبه "كربلاء الدولي" الى ملعب اخر خارج العراق، بسبب التظاهرات والأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر ان يقدم نادي الشرطة طلباً لإقامة المباراة على ملعب فرانسوا حريري في أربيل وفي حال لم يوافق الاتحاد العربي، فإن الشرطة سيحدد ملعبه خارج العراق.



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وكانت مباراة الذهاب في موريتانيا، قد انتهت بفوز الشرطة بهدف دون رد.

يذكر ان المباراة ستقام في الـ26 من شهر تشرين الثاني الجاري.