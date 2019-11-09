البرلمان بصدد القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب بصدد القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "مجلس النواب مستمر في عقد جلسته وبصدد القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية". وأضاف أن "الجلسة الآن برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير خليل الحداد". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الـ12 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 232 نائباً.

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