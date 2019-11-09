اطلاق القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين في شارع الرشيد

افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامنية اطلقت القنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين في شارع الرشيد وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوات مكافحة الشغب اطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في شارع الرشيد وسط بغداد". Advertisements واضاف ان "تلك القوات تحاول ابعاد المتظاهرين". وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.



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