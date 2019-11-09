انفجار صوتية في باب المعظم وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن تفجيرا وقع بمنطقة باب المعظم وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365،ان "عبوة صوتية انفجرت اليوم ضمن منطقة باب المعظم وسط بغداد، دون وقوع اية اصابات تذكر".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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