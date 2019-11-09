تجدد اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب جسر السنك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجدد، باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر السنك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم تسجيل "عدد من حالات الاختناق جراء ذلك".

