تجدد اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب جسر السنك

أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل حالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر السنك وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجدد، باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر السنك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم تسجيل "عدد من حالات الاختناق جراء ذلك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم تسجيل "عدد من حالات الاختناق جراء ذلك".
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