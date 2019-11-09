بعد مصادمات.. القبض على عصابة بحوزتها ثلاثة كغم من 'الكرستال' شرقي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على عصابة بحوزتها ثلاثة كغم من "الكرستال" وخمسة آلاف حبة مخدرة شرقي بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات ألقت القبض شرقي بغداد، على عصابة بحوزتها ٣ كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة و٥٠٠٠ حبة مخدرة". وأوضح المحنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن إلقاء القبض على افراد العصابة جاء بعد مصادمات معهم.



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