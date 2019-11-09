كتلة نيابية تدعو إلى حل البرلمان وإقالة الحكومة خلال 30 يوماً

دعا رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، السبت، إلى حل البرلمان وإقالة الحكومة خلال 30 يوماً، بالإضافة إلى تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال طعمة في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365: "نطالب بحل البرلمان وما يترتب عنه من إقالة الحكومة خلال مدة 30 يوماً يتم خلال هذه المدة تشريع قانون جديد للانتخاب يتلاءم مع مطالب الجماهير وتشكيل مجلس خبراء وحكماء يعمل على وضع الحلول الاستراتيجية للأزمات ويشرف على المرحلة الانتقالية".



ودعا طعمة إلى "تشكيل مفوضية انتخابات جديدة خلال المدة المذكورة، واجراء تعديلات دستورية من قبل البرلمان الجديد"، مطالباً في الوقت ذاته بـ"حصر السلاح بيد الدولة والتزام القوات الأمنية والمتظاهرين بحقن الدم العراقي".



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