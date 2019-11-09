البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة اليوم 'وثيقة'

اعلن مجلس النواب، السبت، عن جدول اعمال جلسته المقرر عقدها اليوم السبت.

وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الاعلامية للمجلس وحصلت الخليج 365، نسخة منه ان "جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد، وعلى لجنة قواعد السلوك النيابي".

واضاف ان "المجلس سيناقش القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الاعمار، ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة".

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وكشف مصدر برلماني اول امس الخميس، ان مجلس النواب سيعقد جلسته الـ12 اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا.