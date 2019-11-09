الموقف الامني في التحرير وثلاثة جسور وسط بغداد

كشف مصدر امني، السبت، عن الموقف في ساحة التحرير وجسور السنك والجمهورية والاحرار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في جسري الاحرار والسنك هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين"، مبينا ان "قوات مكافحة الغشب اطلقت القنابل المسيلة للدموع اسفرت عن اختناق 30 شخصا".

وتابع ان "القوات الامنية متواجدة على جسر السنك لغاية مرآب السيارات"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تنتشر قرب جسر الاحرار لاتوجد اي مصادمات".

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واضاف ان "الموقف الامني في جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول واسلف الجسر"، مشيرا الى ان "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين اليها".

واكد المصدر ان "الطريق مفتوح امام حركوة العجلات في ساحة الخلاني".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.