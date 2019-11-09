الأسد: أوروبا تتعامل بوجهين مع أردوغان

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، أن أوروبا "تتعامل بوجهين" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن "أوروبا تتعامل بوجهين مع أردوغان، فهي تخشاه وتحتاجه في آن"، معتبراً أن "إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير".
وكان الأسد هاجم، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، أردوغان قائلاً: "أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض".
وكان الأسد هاجم، الثلاثاء (22 تشرين الأول 2019)، أردوغان قائلاً: "أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض".
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