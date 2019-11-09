موسكو توصي المواطنين الروس بعدم زيارة العراق

أوصت الخارجية الروسية، اليوم السبت، المواطنين الروس بعدم زيارة العراق في المستقبل القريب، بسبب "الوضع الصعب واستمرار النشاط الإرهابي" في عدد من المناطق العراقية.
وقالت الخارجية في تحذيرها، بحسب "روسيا اليوم": "تشير وزارة الخارجية الروسية إلى أنه بسبب الوضع الصعب واستمرار النشاط الإرهابي في عدد من المناطق العراقية والصعوبات في تقديم المساعدة القنصلية، فإن زيارات المواطنين الروس لهذا البلد تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية".
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، في وقت اقدم عشرات من المحتجين على اغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.
وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن حرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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