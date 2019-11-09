رفض خمسة مرشحين لتولي ادارة الحكومة ومقترح لحل الازمة

كشفت صحيفة عربية، عن رفض خمسة مرشحين لتولي ادارة الحكومة العراقية، فيما اكدت ان هناك مقترح لحل الازمة ستؤيده الكتل السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله انه "تم طرح أكثر من خمسة أسماء منذ الأيام الأولى لانطلاق التظاهرات، تضم شخصيات تقيم بالخارج لتولي إدارة البلاد، لكنها لم تحصل على موافقة الكتل الرئيسة، بحجة أنها لن تكون مقنعة للشارع، أو لوجود تحفظات حزبية وشخصية على بعضها".

واضاف أنه "حتى الآن لا يوجد أي بديل لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي"، مشيرا الى ان "أي حديث خلاف ذلك غير صحيح".

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وتابع ان "هناك كتل قد تتراجع عن مواقفها بالأيام المقبلة، وسيتم طرح منح الحكومة مهلة زمنية لتنفيذ حزم الإصلاح والوعود للمتظاهرين، وقد تكون لستة أشهر أو حتى منتصف العام المقبل 2020"، موضحا ان "هذا الخيار هو المتاح بيد القوى السياسية، ومن المؤكد أنه لن يكون مقبولاً، لذا قد يكون هناك تصعيد في إجراءات مواجهة التظاهرات".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.