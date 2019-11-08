تحالف الفتح يعلن دعمه للقضاء في محاسبة جميع الفاسدين منذ 2003

اعلن تحالف الفتح، الجمعة، عن دعمه للقضاء في محاسبة جميع الفاسدين منذ 2003، فيما اكد دعمه للحكومة واجراء التعديلات الدستورية بجميع القضايا. وقال المتحدث باسم تحالف احمد الاسدي في بيان أطلعت الخليج 365 على نسخة منه، "ندعم الحكومة والبدء باجراء التعديلات الدستورية في جميع القضايا". واعرب الاسدي عن "دعم تحالف الفتح لاقرار قانون الضمان الصحي وتوزيع الاراضي بين المواطنين"، مؤكداً دعم التحالف "للقضاء في محاسبة جميع الفاسدين منذ 2003". Advertisements واشار الاسدي الى "دعم تحالف الفتح للاجهزة الامنية والمتظاهرين السلميين"، مثمناً "دور المرجعية الدينية وما صدر عنها". وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.



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