الاعلام الامني تصدر بياناً بشأن سقوط صواريخ قرب معسكر القيارة

اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، بياناً بشأن سقوط صواريخ قرب معسكر القيارة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الامنية تجري عملية بحث وتفتيش عن مجموعة ارهابية قامت باطلاق ١٧ صاروخا بالقرب من معسكر القيارة".

وأعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، الجمعة، عن سقوط اربعة صواريخ قرب معسكر القيارة، فيما أكد مقتل ثلاثة "ارهابيين".