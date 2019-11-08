يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

وشهدت القائمة غياب مارسيلو، جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ناتشو، وأسينسيو بداعي الإصابة، بينما استبعد زيدان بقرار فني أودريوزولا، ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة، بينما يقبع إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.



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وضمت القائمة 19 لاعباً هم:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.