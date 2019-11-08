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يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

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2019-11-08 | 19:42

يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة إيبار غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.
وشهدت القائمة غياب مارسيلو، جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ناتشو، وأسينسيو بداعي الإصابة، بينما استبعد زيدان بقرار فني أودريوزولا، ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش.

يُذكر أن يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر ، بينما يقبع إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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وضمت القائمة 19 لاعباً هم:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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