يوفيتش خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

2019-11-08 | 19:42
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة إيبار غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.
يُذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة، بينما يقبع إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.
وضمت القائمة 19 لاعباً هم:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، وميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فاسكيز، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.
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