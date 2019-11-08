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رونالدو ينتصر في المحكمة.. وسقوط 'دعوى مايورغا'

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2019-11-08 | 15:45

رونالدو ينتصر في المحكمة.. وسقوط

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أسقط محامو أسطورة كرة القدم البرتغالية ، دعوى رفعتها امرأة تتهم فيها مهاجم يوفنتوس بالاعتداء عليها جنسيا في لاس فيغاس، عام 2009.
وبحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، الجمعة، فقد قال القاضي الأميركي دانييل ألبريغتس الذي ينظر في القضية، إن المراجعة الأولية لوثائق القضية دفعته إلى الاتفاق مع وجهة نظر محامي رونالدو بشان إغلاق القضية.

وكانت المعلمة وعارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، اتهمت رونالدو العام الماضي باغتصابها عام 2009، في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية.


غير أن لاعب الإسباني السابق يؤكد أن العلاقة بين الاثنين كانت بالتراضي، نافيا إقدامه على اغتصابها.

وأثارت مايورغا التساؤلات حول صدقية اتهاما لرونالدو، خاصة بعد تلقيها مبلغ 375 ألف دولار أميركي من النجم البرتغالي في اتفاق سري عام 2010، ينص على تكتمها على الأمر.

وقال ألبريغتس إن الأمر متروك لقاض من مستوى أعلى ليقرر، ما إذا كانت جهودها للحصول على أموال إضافية سوف تبت فيها من خلال المحاكمة أو عبر تسويات خلف الأبواب المغلقة.


لكنه أشار إلى أن الوقائع الحالية تشير إلى أن القضية يجب أن تغلق، على الأقل في الوقت الراهن، ورفضت محامية مايورغا التعليق على الحكم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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