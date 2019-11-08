تقرير أممي يتهم ثلاث دول بينها عربية بانتهاك الحظر على الأسلحة إلى ليبيا

أعلنت وكالة "فرانس برس" أن تقريرا أمميا "غير مخصص للنشر"، كشف انتهاك كل من الأردن وتركيا والإمارات "بشكل روتيني" حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.
وقال دبلوماسيون إن الأردن متهم بتدريب قوات قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شن في أبريل هجوما عسكريا على طرابلس.
وحسب مصدر للوكالة الفرنسية، فإنه يعتقد أن الإمارات، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته، فيما قدمت تركيا التي تعلن دعمها لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، إلى قوات حكومة الوفاق المعدات العسكرية بدءا من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار.
ويقول تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تم تسليمه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن في 29 أكتوبر: "حصلت الأطراف من الجانبين على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني ... في انتهاك لحظر الأسلحة".
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