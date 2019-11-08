واشنطن: التقارير التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن التقارير التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع تويتر: "التقارير التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة". واعلنت ايران، الجمعة، أن منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني اسقطت صباح اليوم طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد.

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