صلاح: لا أهتم بتوقعات المشجعين وطريق اللقب طويل

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في كانون أول من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ 6 أو 7 نقاط".

وأضاف "الأمر لم ينته بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة".



وتابع "حتى لو فزنا على مانشستر سيتي الأحد المقبل، لا يزال الطريق طويلًا. نحن في تشرين ثان، ومن المبكر الحديث عن حصد اللقب".

وواصل صلاح "كي أكون صادقًا. لا أهتم بما يتوقعه المشجعون مني، طالما أنني أحرز الأهداف والفريق يفوز فالأمور بالنسبة لي على ما يرام".

وأردف "لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الأفراد، لأن ذلك يمكن أن يفرض ضغطًا كبيرًا علي ويجعل مستواي سيئًا"، وأتم النجم المصري "أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد بذلك".



يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.