ميمي: لا ينقصني سوى الانسجام في الدحيل

وقال ميمي في تصريحات صحافية: "أنا لاعب جديد على الفريق، ومعي مجموعة رائعة من اللاعبين، وما زلت أحتاج للوقت من أجل التجانس معهم بالصورة التي تجعلني أؤدي بأفضل صورة في المباريات، وأحاول عندما أكون في الملعب أن أقدم أفضل ما لدي".وأضاف ميمي: "أسير بشكل جيد من حيث الانسجام مع مجموعة اللاعبين بالفريق، والقادم سيكون أفضل بالنسبة لي لاسيما أنني أعيش أجواء مثالية في النادي تساعد أي لاعب على التألق والعطاء الكبير في الملعب".

وأشار مهند إلى أنه لا يشعر بالقلق، كونه سجل هدفا وحيدا حتى الآن مع الفريق، مؤكدا ثقته في نفسه، وفي قدرته على الأداء القوي والتأثير بشكل إيجابي في المرحلة المقبلة.

وعن لقاء الخور اليوم الجمعة قال ميمي: "نفكر في الفوز فقط، ومعنويات اللاعبين مرتفعة من الانتصار الذي حققناه على السد في الجولة الماضية".

