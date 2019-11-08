ميمي: لا ينقصني سوى الانسجام في الدحيل

2019-11-08 | 14:37
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أكد النجم العراقي مهند علي "ميمي" لاعب الدحيل، أنه لا ينقصه سوى الانسجام مع فريقه من أجل التألق معه، ووضع بصمة خلال المباريات التي يلعبها.
وأضاف ميمي: "أسير بشكل جيد من حيث الانسجام مع مجموعة اللاعبين بالفريق، والقادم سيكون أفضل بالنسبة لي لاسيما أنني أعيش أجواء مثالية في النادي تساعد أي لاعب على التألق والعطاء الكبير في الملعب".
وأشار مهند إلى أنه لا يشعر بالقلق، كونه سجل هدفا وحيدا حتى الآن مع الفريق، مؤكدا ثقته في نفسه، وفي قدرته على الأداء القوي والتأثير بشكل إيجابي في المرحلة المقبلة.
وعن لقاء الخور اليوم الجمعة قال ميمي: "نفكر في الفوز فقط، ومعنويات اللاعبين مرتفعة من الانتصار الذي حققناه على السد في الجولة الماضية".
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