السيستاني: التظاهر السلمي حق لكل عراقي وليس لاحد ان يلزم غيره به

أكد المرجع الديني الأعلى علي السيستالني، الجمعة، أن التظاهر السلمي حق لكل عراقي بالغ ليعبر عن رأيه، لافتا الى أنه ليس لأحد أن يلزم غيره به.
واتلى عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع العلى علي السيستاني كلمة للأخير في الصحن الحسيني بكربلاء تابعتها الخليج 365، إن "التظاهر السليمي حق لكل عراقي بالغ ليعبر عن رأيه".
وأضاف، "ليس لأحد أن يلزم به غيره، ولايليق أن تكون المشاركة من عدمها لتبادل الاتهاتمات بين المواطنين وان يحترم كل رأى الآخر".
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