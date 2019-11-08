السيستاني: التظاهر السلمي حق لكل عراقي وليس لاحد ان يلزم غيره به

واتلى عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع العلى علي السيستاني كلمة للأخير في الصحن الحسيني بكربلاء تابعتها الخليج 365، إن "التظاهر السليمي حق لكل عراقي بالغ ليعبر عن رأيه".

وأضاف، "ليس لأحد أن يلزم به غيره، ولايليق أن تكون المشاركة من عدمها لتبادل الاتهاتمات بين المواطنين وان يحترم كل رأى الآخر".