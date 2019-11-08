حمّل المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، القوات الأمنية مسؤولية استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين السلمين. وقال السيد السيستاني في كلمة له القاها نيابة عن ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، إن "المحافظة على سلمية الاحتجاجات تحظى باهمية كبيرة والمسؤولية الكبرى تقع على القوات الأمنية بتجنب استخدام العنف ولاسيما العنف المفرط".



وأضاف، أن "معظم المشاركين في الاحتجاجات يتجنبون عن التعرض للقوات الأمنية والمنشأت الحكومية"، داعيا القوات الامنية الى "تنبيه القوى القليلة للكف عن المضايقات ليبقى مشهد الاحتجاجات نقيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيستاني يحمل القوات الامنية مسؤولية استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين السلميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.