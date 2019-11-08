المرجع السيستاني امام السياسيين فرصة فريدة لتنفيذ الاصلاح

أكد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، أن امام السياسيين فرصة فريدة لتفيذ الاصلاح، والاستجابة لمطالب المواطنين من خلال خارطة طريرق ينفذ في فترة زمنية محددة، محذرا من المماطلة والتسويف في هذه المجال. وقال السيد السيستاني في كلمة له القاها نيابة عن ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، "امام القوىة السياسية الممسكة بزمام السلطة فريدة للاستجابة الى مطالب المواطنين وفق خارطة طريق ينفذ في فترة زمنية محددة لوضح حد للفساد والمحاصصة".



وأكد السيستاني قائلا، "لا يجوز المزيد من المماطلة والتسويف في هذه المجال لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد".

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