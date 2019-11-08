أكد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، ان صورا مشرفة تجلت في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد وعشر محافظات اخرى. وقال السيد السيستاني في كلمة له القاها نيابة عن ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، "تتواصل الاحجتاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح في اكثرمن مكان وقد تجلى بها العديد من الصور المشرقة التي تعبر محامل لخصال العراقيين وما يتحلون به من الشجاعة والصبر والثبات والتظامن فينا بينهم".



وأضاف، "نتذكر اليوم الكوكبة التى استشهدت مع بدء هذه الحركة الاصلاحية قبل اربعين يوما"، مجددا، المطالبة بـ"محاسبة قتلتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرجع السيستاني: صور مشرقة تجلت في الاحتجاجات الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.