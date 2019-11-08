المئات يتوافدون الى ساحة التحرير ببغداد وسط اجراءات امنية مشددة

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات بدأوا، ظهر اليوم، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها الساحة والمناطق القريبة منها منذ 25 تشرين اول الماضي، موضحا ان الاعداد بدأت بالتزايد، لاسيما بعد انتهاء صلاة الجمعة.وافاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الجمعة، باتخاذ القوات الامنية اجراءات مشددة في مركز العاصمة بغداد قبيل صلاة الجمعة.

ومن المقرر ان تنطلق مظاهرة مليونية بعد صلاة الجمعة، ظهر اليوم، في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.