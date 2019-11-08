مجلس الانبار يقدم طعنا لدى القضاء في قرار حله

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي، في حديث لـ الخليج 365، إن مجلس الانبار قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية والقضاء الاداري باعتبار حل المجلس غير دستوري.

وأوضح أن عشرين عضوا قدموا الطعن بتواقيعهم، مشيرا الى ان المرافعة ستكون يوم 2 كانون الاول المقبل.



وصوت مجلس النواب العراقي، في 28 تشرين الاول الماضي، على حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.