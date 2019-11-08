القوات الامنية في كربلاء تقطع طريقا رئيسا يتجه الى مبنى المحافظة

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن القوات الامنية في قطعت، اليوم، الطريق الرئيسي الذي يتجه من ساحة التربية، ( التي تعد مركز التظاهرات في المدينة)، الى مبنى المحافظة.

واضاف مراسلنا، أن القوات الامنية اغلقت الطريق بواسطة الكتل الكونكريتية واتخذت اجراءات مشددة لحماية المتظاهرين، والحيلولة دون وصولهم الى مبنى المحافظة في ذات الوقت.



وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق بينها كربلاء، منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.